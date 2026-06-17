Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez décryptent le phénomène "Backrooms", film d'horreur imaginé par le très jeune réalisateur américain Ken Parsons. Inspiré d'une légende urbaine née sur Internet, ce thriller oppressant est devenu l'un des plus gros succès du box-office américain de l'année.
"Backrooms" : comment une légende d'Internet est devenue un phénomène du box-office
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