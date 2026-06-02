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"Avec Paris, le climat est au beau fixe", dit le président gabonais

information fournie par France 24 02/06/2026 à 15:49

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 à Libreville, le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, affirme que les relations avec Paris sont au "beau fixe" et annonce une visite d'État en France le 20 juillet. Il exclut, par ailleurs, toute "dynastie Nguema", affirme qu'un accord avec le FMI sera signé, assure avoir refusé des migrants expulsés par Washington, et annonce la réouverture prochaine des réseaux sociaux.

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