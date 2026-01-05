 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avalanche de fake news autour de l'arrestation de Nicolás Maduro

information fournie par France 24 05/01/2026 à 21:59

Après l'arrestation de Nicolás Maduro, la guerre de l'image a été lancée par Donald Trump avec une photographie humiliante du leader déchu vénézuélien. Mais depuis, des centaines de faux clichés, inspirés de cette photographie, pullulent sur les réseaux sociaux. Décryptage de Jules Boiteau dans Info Intox.

Venezuela

Vidéos les + vues

1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Les Bourses de Tokyo et Séoul bondissent, le Venezuela n'assombrit pas l'optimisme pour 2026

information fournie par AFP Video 05 janv.
3

CAN 2025 : le Maroc bat la Tanzanie et se qualifie pour les quarts de finale

information fournie par France 24 05 janv.
4

Enlèvement de Maduro: "Des gouvernement européens trop timorés?"

information fournie par France 24 05 janv.
5

Premier conseil des ministres de l'année : le gouvernement Lecornu arrive à l'Elysée

information fournie par AFP Video 05 janv.
6

Incendie en Suisse: l'Italie dénonce une tragédie évitable, cinq corps rapatriés

information fournie par AFP 05 janv.
1
7

Alain Minc : "La folie de Trump fait qu'il y a une zone d'incertitude sur le Groenland !"

information fournie par Ecorama 05 janv.
7
8

Allez-vous payer plus d’impôts en 2026 ?

information fournie par Ecorama 05 janv.
1

Train : l’ouverture à la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ?

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
1
2

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
3

La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
4

Incendie d'un bar en Suisse: hommage vibrant aux victimes à Crans-Montana

information fournie par AFP Video 04 janv.
5

Gaza: la star hollywoodienne Angelina Jolie au point passage de Rafah, en Egypte

information fournie par AFP Video 02 janv.
1
6

Entre fan zone et vente de maillots, l'effervescence de la CAN à Paris

information fournie par AFP Video 02 janv.
7

À Toulouse, des agriculteurs manifestent contre les abattages de bovins

information fournie par AFP Video 03 janv.
1
8

Incendie en Suisse: ouverture d'une instruction pénale contre les gérants français du bar

information fournie par AFP Video 03 janv.
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc. 2025
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
3

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
4

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
5

Cuivre : 30 % de hausse en 2025, encore du potentiel ?

information fournie par Boursorama 11 déc. 2025
2
6

Après le budget de la Sécu, Lecornu va-t-il réussir à faire voter le budget de l’Etat ?

information fournie par Ecorama 12 déc. 2025
1
7

Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama 10 déc. 2025
3
8

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP Video 09 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank