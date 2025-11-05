Les États-Unis sont entrés mercredi dans leur 36e jour de paralysie budgétaire, battant ainsi le record du plus long "shutdown" de l'histoire du pays, au moment où les conséquences néfastes pour des millions d'Américains s'étendent de jour en jour.
Aux États-Unis, la paralysie budgétaire bat un record de longévité
