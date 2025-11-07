 Aller au contenu principal
Aux Émirats arabes unis, la pluie sur commande avec l'ensemencement des nuages

information fournie par France 24 07/11/2025 à 10:44

Alors que se tient la COP30 au Brésil, nous vous emmenons aux Émirats arabes unis, l’un des pays les plus arides au monde. Là-bas, le gouvernement a mis en place un programme d’ensemencement des nuages, une technique qui permet de déclencher la pluie, afin d'augmenter les précipitations. Si le pays utilise principalement le dessalement d’eau de mer pour obtenir de l’eau, il a également recours à cette technologie de pointe, alors que la sécheresse ne cesse de s’aggraver au Moyen-Orient. Une nécessité mais aussi un outil de soft power pour la monarchie qui veut devenir le leader de l’accès à l’or bleu, et qui organisera la prochaine conférence de l’ONU sur l’eau en 2026. Reportage d’Amélie Zaccour et Sophie Guignon.

Proche orient
COP 30
Environnement

