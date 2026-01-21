 Aller au contenu principal
"Autour de 20 milliards d'euros" d'exportations d'armements français en 2025 (ministre)

information fournie par AFP Video 21/01/2026 à 08:04

Les exportations françaises d'armements devraient s'établir en 2025 "autour de 20 milliards d'euros", s'approchant des 21,6 milliards enregistrés l'année précédente, annonce la ministre des Armées Catherine Vautrin, lors de la présentation de ses vœux. Si ce montant est confirmé, il s'agira de la troisième meilleure performance annuelle pour l'industrie française de défense après 2022 et 2024. SONORE

1

