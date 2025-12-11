 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Australie: un parachutiste survit à un accident en plein saut

information fournie par AFP Video 11/12/2025 à 18:21

Une vidéo du 20 septembre diffusée par les autorités australiennes en décembre à l'issue d'une enquête, montre le moment où un parachutiste s'est retrouvé suspendu à la queue de l'avion. Le parachutiste a survécu à l'accident.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Bregeon: Lecornu juge "possible" de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre

information fournie par AFP Video 10 déc.
1
2

Le Premier ministre espagnol appelle à "élever la voix" pour ne pas "oublier" les Palestiniens

information fournie par AFP 10 déc.
3

Thaïlande-Cambodge: les combats frontaliers poussent un demi-million de personnes à évacuer

information fournie par AFP 10 déc.
1
4

"Oh non pas encore": à la frontière Thaïlande-Cambodge, la lassitude des civils évacués

information fournie par AFP 10 déc.
5

Machado attendue à Oslo jeudi, au lendemain de la remise de son Nobel de la paix

information fournie par AFP 10 déc.
5
6

Louvre: les voleurs auraient pu être stoppés "à 30 secondes près", selon l'enquête administrative

information fournie par AFP 10 déc.
10
7

La fuite d'eau découverte au Louvre génère de faux clichés de dégâts

information fournie par France 24 10 déc.
8

Le Premier ministre espagnol reçoit le président palestinien Mahmoud Abbas

information fournie par AFP Video 10 déc.
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

Placements : encore une bonne année pour les marchés obligataires ?

information fournie par Boursorama 02 déc.
4

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
5

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
6

Bénin: la tentative de coup d'État a été mise en "échec" (ministre)

information fournie par AFP Video 07 déc.
7

Nouvelle jeunesse pour la Bonne Mère, emblème de Marseille

information fournie par AFP 07 déc.
1
8

Des Syriens se rassemblent à Damas pour célébrer le premier anniversaire de la chute d'Assad

information fournie par AFP Video 08 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
5

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
6

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
7

Replay / Revivez la 24e édition des Investor Awards de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 27 nov.
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank