La Cour d'assises de Vaucluse a condamné Aurélie S. à 25 ans de réclusion pour avoir laissé mourir ses deux bébés et les avoir placés au congélateur, une des peines les plus lourdes jamais prononcées pour ce type de dossier.
Aurélie S., qui avait congelé deux bébés, condamnée à 25 ans de prison
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