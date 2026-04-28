Au bout de près de six mois de travaux sous haute tension, les députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public ont donnné leur feu vert lundi 27 avril à la publication du rapport de leur collègue Charles Alloncle (UDR, allié du RN), malgré de vives protestations de la gauche. Les précisions et l'analyse de Flore Simon.
Audiovisuel public : feu vert des députés pour la publication du "rapport Alloncle"
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