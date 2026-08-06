Au zoo de Prague, les ours polaires et les gorilles grignotent des glaces et se roulent dans des glaçons, alors qu’une deuxième vague de chaleur frappe le pays, avec des températures record frôlant les 41,5 degrés.
Au zoo de Prague, de la glace pour affronter la canicule
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