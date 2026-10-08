Des électeurs républicains expriment leur soutien au président américain Donald Trump venu en meeting dans l'Etat-clé du Texas, à un mois des élections de mi-mandat. Largement remporté par Donald Trump à la présidentielle, l'Etat fait partie de ceux qui pourraient changer d'avis et coûter aux républicains leur majorité au Congrès.
Au Texas, les partisans de Trump sont confiants à un mois des élections
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