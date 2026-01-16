 Aller au contenu principal
Au Sénégal: étudier les chimpanzés, loin du danger des mines d'or

information fournie par AFP Video 16/01/2026 à 19:44

Dans l'extrême sud-est pauvre du Sénégal, où le travail de forçat dans les mines d'or artisanales est l'une des principales activités, Michel Tama Sadiakhou a réchappé aux dangers de la mine pour vivre un destin rare: il fait partie d'un projet de recherche pionnier sur un clan de chimpanzés au mode de vie unique.

Environnement
