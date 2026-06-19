Au salon Vivatech à Paris, "un robot a lu dans mes pensées !"

information fournie par France 24 • 19/06/2026 à 16:54

3 500 exposants, 180 000 visiteurs et quatre jours de démonstration. Pour ses 10 ans, le salon Vivatech a réuni à Paris des délégations de 171 pays : les géants de la Silicon Valley côtoient les délégations du Japon, du Canada ou des Émirats, sans oublier une scène tech africaine dont la croissance impressionne. On y parlé d'IA, de robots, de "green tech", bien sûr.

Une des expériences les plus intéressantes étaient de laisser un robot lire dans nos pensées. Ce projet, soutenu par les start-up françaises Innov8 et Habs, impressionne par le champs des possibles qu'il ouvre. À condition, lorsqu'il sera totalement au point, que le robot continue de rester au service de l'homme.