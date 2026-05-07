Plus de 30 personnes ont été tuées mercredi dans deux attaques contre deux localités du centre du Mali revendiquées par les jihadistes du JNIM. Notre correspondant régional eu Sahel Serge Daniel était l'invité du journal.
Au moins 30 personnes tuées par le groupe jihadiste JNIM mercredi dans le centre du Mali
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