Au Mali, des civils exécutés par des jihadistes dans la région de Ménaka

information fournie par France 24 21/08/2025 à 23:37

Le nord du Mali a été ciblé par les jihadistes, qui ont procédé à des exécutions de civils dans la région de Ménaka. Mardi, ce sont des positions de l'armée qui ont été attaquées dans au moins trois localités. Ce jeudi, des populations civiles quittaient toujours des villages pour se protéger.

