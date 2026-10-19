Au Liban, la crise économique dure depuis 2019. La reprise de la guerre entre Israël et le Hezbollah ainsi que la crise régionale ont cassé le fragile rebond observé l’an dernier. La Banque mondiale prévoit désormais une contraction de l’économie de 6,4 % cette année et une inflation autour de 17,5 %. Dans ce contexte, les écarts se voient partout. Dans les foyers, dans les entreprises et jusque dans les habitudes de consommation. Reportage de notre correspondant Serge Berberi.
Au Liban, la crise économique et l'inflation frappent les foyers
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