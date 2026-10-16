D'un robot humanoïde dansant la "Macarena" à des robots faisant du skateboard, des entreprises technologiques japonaises et du monde entier présentent leurs dernières innovations au Salon des technologies de pointe, le Ceatec, près de Tokyo, au Japon.
Au Japon, un robot humanoïde danse la "Macarena"
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