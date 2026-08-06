Sous la chaleur étouffante de Tokyo, Hiroto Uchida livre des colis à travers la capitale japonaise. "Quand j’ai commencé, j’avais l’impression que j’allais m’évanouir", raconte cet employé de 27 ans, alors qu’il affronte l’été le plus chaud jamais enregistré dans le pays.
Au Japon, un livreur travaille sous une chaleur étouffante
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