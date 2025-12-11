 Aller au contenu principal
Au Japon, le sumo ukrainien Aonishiki, 21 ans, a conquis les fans

information fournie par France 24 11/12/2025 à 10:55

Il y a quelques jours, le lutteur Aonishiki a été le premier Ukrainien a remporter un tournoi professionnel de Sumo au Japon. À seulement 21 ans, il gravit les échelons de ce sport fermé à grande vitesse depuis son arrivée au pays du Soleil levant en 2022, suite à la guerre en Ukraine. Reportage de nos correspondants au Japon.

Guerre en Ukraine
Sport

