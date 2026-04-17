Lors d'une visite au Festival du livre de Paris, Emmanuel Macron juge "très important d'exprimer" et de "défendre" le "pluralisme" éditorial en France, alors que le monde de l'édition est plongé dans une crise rare après le départ du PDG de Grasset, Olivier Nora., imputé par de nombreux auteurs à Vincent Bolloré.
Au Festival du livre de Paris, Macron souligne l'importance du "pluralisme" éditorial
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