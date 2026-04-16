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Explosion des violences sexuelles au Soudan

information fournie par France 24 16/04/2026 à 22:18

Près de 12 millions de personnes, soit un quart de la population, sont exposées à des risques de violences basées sur le genre, notamment des viols et des agressions sexuelles. Les violences sexuelles explosent dans un contexte où ces violences restent largement sous-répertoriées. L'ONG Plan International appelle à action coordonnée des États. Clémence Lagouardat responsable des programmes humanitaires de l'ONG était l'invitée du journal de l'Afrique.

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