Alors qu'un cessez-le-feu est annoncé par Donald Trump entre Israël et le Liban, des internautes ont assuré ces derniers jours que des localités du Sud du Liban avaient été volontairement supprimées de l'application "Plans" d'Apple, en lien selon eux avec le conflit. Le problème de cartographie est en réalité antérieur. Explications.
Apple n'a pas supprimé des noms de villes du Sud Liban
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