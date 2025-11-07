 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Attentats du 13-Novembre : dix ans après, la commune belge de Molenbeek peine à changer d'image

information fournie par France 24 07/11/2025 à 11:02

Dix ans après les attentats de Paris qui ont fait 131 morts et plus de 400 blessés, la commune de Molenbeek, en Belgique, tente de se réinventer. Entre stigmatisation persistante et dynamisme culturel, ce quartier bruxellois cherche à tourner la page, tout en faisant face à des défis sociaux et sécuritaires toujours présents.

Vidéos les + vues

1

Laurent Guillot (DG d'Emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"

information fournie par Ecorama 06 nov.
1
2

Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes

information fournie par AFP Video 06 nov.
3

Les investisseurs sont-ils obligés de choisir entre performance et impact ?

information fournie par Boursorama 05 nov.
4

France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire

information fournie par AFP Video 06 nov.
5
5

Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

information fournie par AFP 06 nov.
3
6

Ligue Europa : sale soirée pour les clubs français

information fournie par France 24 08:13
7

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
8

Île d'Oléron: la police scientifique s'affaire autour du véhicule du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
1

Rob Jetten, ex-athlète champion précoce de la politique néerlandaise

information fournie par AFP 29 oct.
2

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
3

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
4

Charles III retire ses titres à son frère Andrew, emporté par l'affaire Epstein

information fournie par AFP 31 oct.
5

Italie: interruption des opérations après l'effondrement d'une autre partie de la tour

information fournie par AFP Video 03 nov.
6

A Troyes, Darmanin en visite sur le site d'une future "prison modulaire"

information fournie par AFP Video 03 nov.
7

Budget: Coquerel (LFI) tacle les socialistes, "idiots utiles du macronisme"

information fournie par AFP Video 03 nov.
7
8

Quand les dessinateurs de BD aident les jeux vidéo à sortir de leur bulle

information fournie par AFP 03 nov.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3

1 commentaire

  • 12:43

    Bah évidemment puisqu'il agit d'une véritable enclave africano-orientale pro-islam.iste... C'est mort.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank