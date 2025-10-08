Images de l'intérieur d'une salle d'audience à Buenos Aires où la justice argentine s'apprête à rendre un verdict contre deux personnes accusées d'une tentative ratée d'assassinat contre l'ancienne présidente Cristina Kirchner, dans une affaire qui a secoué le pays sud-américain. IMAGES
Attentat contre l'ex-présidente Kirchner: salle d'audience à Buenos Aires avant le verdict
