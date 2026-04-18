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Attentat à Strasbourg: peine de 30 ans de réclusion confirmée contre Audrey Mondjehi

information fournie par AFP Video 18/04/2026 à 10:12

C'est "une décision, que j'estime ne pas être la bonne", réagit Me Jérémy Kalfon, avocat de la défense, après que la cour d'assises spéciale d'appel de Paris a condamné à 30 ans de réclusion criminelle Audrey Mondjehi, pour avoir aidé le jihadiste Chérif Chekatt à se procurer le pistolet qui lui avait servi à tuer cinq personnes au marché de Noël de Strasbourg en 2018. SONORE

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