C'est "une décision, que j'estime ne pas être la bonne", réagit Me Jérémy Kalfon, avocat de la défense, après que la cour d'assises spéciale d'appel de Paris a condamné à 30 ans de réclusion criminelle Audrey Mondjehi, pour avoir aidé le jihadiste Chérif Chekatt à se procurer le pistolet qui lui avait servi à tuer cinq personnes au marché de Noël de Strasbourg en 2018. SONORE
Attentat à Strasbourg: peine de 30 ans de réclusion confirmée contre Audrey Mondjehi
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