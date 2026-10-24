"C'était une étoile qui était en train de monter, il faisait son sport avec respect" : environ 200 personnes se rassemblent pour rendre hommage à Pengo Bossio Wangi, espoir français du MMA âgé de 26 ans, tué vendredi à Trappes par Kévin T. lors d'une fusillade. Au moins quatre autres personnes ont été blessées, dont une enfant. IMAGES
Attaque dans les Yvelines: rassemblement à Trappes en hommage à la victime Pengo Bossio Wangi
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro