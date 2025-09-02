Cinq personnes ont été blessées dans l'attaque au couteau en plein centre de Marseille, dont une se trouve dans "un état critique", indique le procureur de la République Nicolas Bessone à la presse sur place.
Attaque au couteau à Marseille: cinq blessés, un dans un "état critique" (procureur)
