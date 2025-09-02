L'attaque au couteau qui a fait cinq blessés en plein centre de Marseille a été perpétrée par un Tunisien en situation régulière, qui a notamment attaqué le gérant d'un hôtel dont il venait d'être expulsé pour défaut de paiement, indique le procureur de Marseille Nicolas Bessone.
Attaque à Marseille: l'assaillant venait d'être expulsé d'un hôtel (procureur)
