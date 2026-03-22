Le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, tend la main aux électeurs de la gauche républicaine "écœurés" par les "accords" entre le PS et LFI lors des élections municipales, leur assurant "qu'ils trouveront toujours chez Renaissance une maison qui les accueille". SONORE
Attal tend la main aux électeurs de la "gauche républicaine" écœurés des "accords" avec LFI
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