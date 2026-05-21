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Aston Villa surclasse Fribourg et remporte la Ligue Europa

information fournie par France 24 21/05/2026 à 08:27

Aston Villa a remporté la Ligue Europa en dominant Fribourg (3-0) en finale. Les Anglais ont contrôlé la rencontre du début à la fin. Fribourg a résisté par séquences mais a été dépassé par le rythme imposé. Aston Villa décroche son premier trophée continental depuis 44 ans. Après ses victoires avec Séville et Villarreal, l'entraîneur des Villans, Unai Emery, remporte la cinquième Ligue Europa de sa carrière.

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