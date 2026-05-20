Des scientifiques du principal centre de virologie de Buenos Aires, accompagnés de spécialistes et des autorités locales, inspectent des pièges installés la veille pour capturer des rongeurs potentiellement portedurs du hantavirus. Les biologistes espèrent déterminer si les animaux de l'île de la Terre de Feu sont porteurs de la souche andine du virus, la seule connue pour se transmettre entre humains. IMAGES
Hantavirus: premières captures de rongeurs en Terre de Feu argentine, en quête de porteurs
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