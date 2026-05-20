Ancien secrétaire général de l’Élysée, Emmanuel Moulin est le choix d’Emmanuel Macron pour prendre la tête de la Banque de France. Un profil reconnu pour son expertise économique, mais contesté par les oppositions, qui dénoncent une nomination politique à un poste clé avant 2027.
Emmanuel Moulin à la Banque de France : une nomination stratégique qui divise
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