Asie : ces déceptions et ces opportunités pour votre portefeuille boursier

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Les marchés asiatiques connaissent une année contrastée, marquée par les difficultés persistantes de la Chine mais aussi par le dynamisme de pays comme la Corée du Sud, Taïwan ou l'Inde. Tandis que les investisseurs s'inquiètent du ralentissement de la consommation et de l'immobilier chinois, les valeurs liées à l'intelligence artificielle continuent d'alimenter la croissance de plusieurs marchés de la région. Dans ce contexte, l'Asie reste une source d'opportunités, mais aussi de fortes divergences entre économies. L'analyse de Jean‑Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM, Ça vaut le coup présenté par David Jacquot sur Boursorama.com