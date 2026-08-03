Vous avez déjà entendu parler de la Casa dei Pesci, la "maison des poissons" en Italie ? Au départ, il y a le combat solitaire de Paolo Fanciulli, un artisan pêcheur révolté par la destruction des océans. Au fil des années, il a fédéré autour de lui des artistes comme Emily Young ou Maurizio Cattelan. Ensemble, ils ont bâti un musée sous-marin qui défend concrètement le vivant. Un barrage contre la surpêche et la bataille d’une vie.
Art et protection du vivant : des sculptures contre les chalutiers en Italie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro