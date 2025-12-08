Les visiteurs affluent à Art Basel Miami Beach 2025 pour découvrir "Regular Animals", une installation de l'artiste Mike Winkelmann, qui présente des chiens robots avec les têtes notamment de milliardaires de la tech.
Art Basel Miami: des chiens robots à l'effigie de Musk, Zuckerberg et Bezos en vedette
