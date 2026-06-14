Plus d'une semaine après la découverte du corps de la jeune Lyhanna dans le Gers, l'indignation ne retombe pas. Le principal suspect ayant déjà été visé par plusieurs plaintes pour viol sur mineur, la colère se dirige contre la justice, ses lenteurs, ses dysfonctionnements. L'activiste Arnaud Gallais, Président de l'association "Mouv-enfants", ancien membre de la Civiiise, auteur de "J'étais un enfant" (éds. Flammarion), lui-même victime de viol à huit ans, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Arnaud Gallais: "les enfants sont systématiquement négligés en France"
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