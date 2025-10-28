 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Argentine: Milei remporte largement les législatives de mi-mandat

information fournie par AFP Video 28/10/2025 à 13:41

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a obtenu un éclatant vote de confiance pour poursuivre ses réformes après son large succès aux législatives de mi-mandat dimanche, avec un peu plus de 40% des voix au niveau national.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

"L'Amour à la Folie": l'ultime album d'Amadou et Mariam

information fournie par France 24 27 oct.
2

Un arbre pour Zyed et Bouna, 20 ans après: "c'est tous ensemble qu'on fera France"

information fournie par AFP 27 oct.
15
3

Des ports bretons au front ukrainien: des filets de pêche contre les drones russes

information fournie par AFP Video 27 oct.
4

Des ports bretons au front ukrainien: des filets de pêche contre les drones russes

information fournie par AFP 27 oct.
2
5

Cameroun: Paul Biya de nouveau réélu, son principal adversaire dénonce une "mascarade"

information fournie par AFP 27 oct.
1
6

Ligne ferroviaire vandalisée dans le Sud-Est: des agents de SNCF Réseau en intervention

information fournie par AFP Video 27 oct.
7

20 ans après la mort de Zyed et Bouna, une cérémonie à Clichy-sous-Bois

information fournie par AFP Video 27 oct.
8

Un Labubu géant dans la baie de Hong Kong

information fournie par AFP Video 27 oct.
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Pourquoi le CAC 40 bat-il des records malgré la crise politique et la dette ?

information fournie par France 24 22 oct.
3

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
4

"Décalage" de la réforme des retraites : Emmanuel Macron sème le trouble

information fournie par France 24 22 oct.
2
5

La patronne du Louvre réclame l'installation d'un "commissariat au sein du musée"

information fournie par AFP Video 22 oct.
12
6

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
7

Les mécanismes du commerce mondial menacés de "dérailler", alerte le secrétaire général de l'ONU

information fournie par AFP 22 oct.
6
8

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6
8

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank