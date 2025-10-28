Le président ultralibéral argentin Javier Milei a obtenu un éclatant vote de confiance pour poursuivre ses réformes après son large succès aux législatives de mi-mandat dimanche, avec un peu plus de 40% des voix au niveau national.
Argentine: Milei remporte largement les législatives de mi-mandat
