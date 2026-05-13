Etudiants, enseignants, syndicats manifestent par dizaines de milliers à Buenos Aires, ainsi que dans plusieurs villes d'Argentine, pour défendre l'université publique, étranglée selon eux par l'austérité budgétaire du président Javier Milei.
Argentine: des dizaines de milliers de manifestants pour défendre l'université contre l'austérité de Milei
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