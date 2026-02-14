"Je veux féliciter les gendarmes qui ont réagi tout de suite", déclare Emmanuel Macron à des journalistes en marge de la conférence de Munich sur la sécurité après une "attaque terroriste" près de l'Arc-de-Triomphe à Paris. SONORE
Arc de Triomphe: Macron félicite les gendarmes qui ont "stoppé" cette "attaque terroriste"
