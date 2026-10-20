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Après les pillages, l’État promet des aides aux commerçants

information fournie par France 24 20/10/2026 à 10:32

Chômage partiel, fonds de soutien et reports de charges : le gouvernement annonce ses premières mesures après les violences qui ont touché des milliers de commerces.

17 octobre

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