Chômage partiel, fonds de soutien et reports de charges : le gouvernement annonce ses premières mesures après les violences qui ont touché des milliers de commerces.
Après les pillages, l’État promet des aides aux commerçants
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