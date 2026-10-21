À la une de la presse ce mercredi 21 octobre, l'exécutif sous le feu des critiques, défilés néo-nazis à Lyon, Marine Le Pen boostée dans les sondages, un forage gazier controversé en Mer du Nord, et la victoire du PSG.
Après le 17 Octobre, Marine Le Pen "superpuissante" dans les sondages
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