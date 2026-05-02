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Antoine Glaser: "la perte de Kidal est énorme, la ville légitimait le pouvoir de Bamako"

information fournie par France 24 02/05/2026 à 21:36

13 ans après l'opération Serval qui avait permis, en coordination avec les troupes maliennes, de stopper l'avancée des forces djihadistes en direction de Bamako, offensive sans précédent du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), et de leur alliés indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad, contre plusieurs villes maliennes. Le Mali est-il sur le point de basculer? Le journaliste Antoine Glaser, spécialiste du continent africain, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

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