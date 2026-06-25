Le président français Emmanuel Macron accueille la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Antibes, sur la Côte d'Azur, à l'occasion du premier sommet franco-italien depuis 2020, un rendez-vous très attendu destiné à donner un nouvel élan à la relation entre les deux voisins après une série de dissonances. IMAGES
Antibes: Emmanuel Macron accueille Giorgia Meloni pour un sommet franco-italien
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