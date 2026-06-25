La France n'est pas seule dans cette fournaise. L'Europe est touchée depuis plusieurs jours par des pics de chaleur mais certains pays s'en sortent mieux que d'autres. Cela fait plusieurs années déjà qu'ils ont mis en place des dispositifs pour permettre aux travailleurs et aux écoliers de faire face, au mieux, à cette chaleur écrasante à laquelle il va falloir s'habituer.
Canicule : l'Europe du Sud s'organise, la France improvise
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