Rendez-vous avec le rappeur et chanteur AMK, à l’occasion de la sortie de son nouveau projet "Outsider Partie 2, H'ella stories". Reconnu pour son éclectisme musical et sa dextérité, AMK s’est fait connaître auprès du grand public grâce à ses prestations dans l’émission "Nouvelle École". Dans cet épisode , la grand mère d’AMK et Joss offrent les vidéos surprises.
AMK, outsider devenu challenger
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro