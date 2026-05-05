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Alysson Paradis explore l'amour et l'amitié dans la comédie “Parce que c’est toi”

information fournie par France 24 05/05/2026 à 17:20

Elle a grandi auprès d’un nom immense. Pourtant, Alysson Paradis a su très vite imposer le sien, au cinéma comme sur les planches. L'actrice et comédienne est l'invitée de "À l'Affiche" à l'occasion de son retour au théâtre dans "Parce que c’est toi", une comédie existentielle sur ce qui nous lie, nous déchire, mais surtout nous sauve : l’amour et l’amitié. On la retrouve également dans "Je sais pas", série à suspens à voir sur france.tv.

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