La police allemande enquête contre deux jeunes hommes suspectés d'avoir utilisé un robot pour agresser sexuellement une adolescente de 16 ans dans la rue et diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux.
Allemagne : Un robot soupçonné d'agression sexuelle, la polie ouvre une enquête
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