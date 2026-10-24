Des centaines de manifestants sont confrontés à des grenades fumigènes sur la place Skanderbeg, dans la capitale albanaise de Tirana. Depuis la semaine dernière, des étudiants sont descendus dans la rue pour réclamer un meilleur soutien à l'éducation et réitérer leurs appels, lancés depuis plusieurs mois, en faveur de la démission du Premier ministre Edi Rama. IMAGES
Albanie: grenades fumigènes et des centaines de manifestants sur la place Skanderbeg
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