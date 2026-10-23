AKAA : les artistes africaines changent la perspective sur les femmes

information fournie par France 24 • 23/10/2026 à 16:23

Pour la 11e édition du salon d'art contemporain AKAA (Also Known As Africa), "Actuelles" rencontre des artistes africaines et afrodescendantes qui parlent de leur travail, de l'exploration du passé des territoires d'où elles viennent et de leur rapport aux femmes comme sujet de leur art ou comme artistes. Maya Inès Touam réinterprète des formes d'art européen comme les retables ou les natures mortes et les métisse à ses origines africaines en mettant en scène des femmes ou des objets venus du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Tania Arancia est une artiste textile guadeloupéenne. Formée à Paris, elle a exploré les techniques de tissages du Sénégal et du Ghana pour déployer un art – autant qu'un artisanat, qui mêle fibres de coton, cyanotype et archives personnelles.