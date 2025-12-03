Un chantier à près de 4000 mètres d'altitude : la Compagnie du Mont-Blanc et l'entreprise Acro BTP ont procédé à la pose d'une nouvelle passerelle menant à l'observatoire de l'Aiguille-du-midi, qui culmine à plus de 3800m face au Mont-Blanc. La réouverture est prévue le 20 décembre prochain.
Aiguille du Midi: chantier hors norme à 3800m pour changer une passerelle
